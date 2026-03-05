Пенсия 25 тысяч гривен: какая зарплата должна быть для получения такой выплаты
- Для получения пенсии в 25 тысяч гривен, нужно иметь зарплату 100 тысяч гривен при 25 годах страхового стажа, или 62 тысяч гривен при 40 годах стажа.
- Максимальная пенсия в Украине в начале 2026 года будет составлять 25 950 гривен в месяц.
Вопрос пенсии остается актуальным для многих украинцев. Как для тех, кто уже ее получает, так и для тех, кому она только предполагается в будущем.
Кто может получить пенсию 25 тысяч гривен в Украине?
Размер пенсионной выплаты в частности рассчитывается по определенной формуле, о чем пишут в Пенсионном фонде.
Формула такова: П = Зп х Кс, где:
- П – это размер пенсии, что отмечается именно в гривнах;
- Зп – заработная плата застрахованного лица, которая определена в соответствии со статьей 40 Закона, из которой исчисляется пенсия (также в гривнах);
- Кс – коэффициент страхового стажа застрахованного лица, который определен в соответствии со статьей 25 Закона.
Напомним! Страховой стаж – это период, в течение которого человек подлежит обязательному государственному пенсионному страхованию и за который должны быть ежемесячно уплачены страховые взносы. Они должны быть не меньше, чем минимальный страховой взнос. Об этом сообщают в Государственной налоговой службе.
Именно от стажа зависит размер будущей пенсии. Например, чтобы получать пенсию в размере 25 тысяч гривен, украинец должен иметь следующие показатели:
- зарплата в размере 100 тысяч гривен – при 25 годах страхового стажа;
- заработная плата примерно 83 тысяч гривен - при 30 годах стажа;
- около 71 тысяч гривен - при 35 годах;
- примерно 62 тысяч гривен - при 40 годах.
Заметьте! Максимальная пенсия в Украине в начале 2026 году выросла до 25 950 гривен в месяц.
Что еще следует знать украинцам?
С 1 марта 2026 года в Украине происходит индексация пенсий. Однако подавать заявления для перерасчета выплат украинцам не нужно – это делает автоматически.
Индексация позволила изменить немало пенсий. В том числе и доплаты к пенсии для лиц, которым 70 лет и более.