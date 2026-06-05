Чтобы пенсия была 29 тысяч гривен: какую зарплату для этого следует получать

Размер будущей пенсионной выплаты зависит от двух важных показателей. Это размер страхового стажа и зарплата, с которой платят взносы. Именно они влияют на то, сколько человек будет получать на пенсии.

При каких условиях можно получить пенсию 29 тысяч гривен?

Подробнее о формуле расчета рассказывают в Пенсионном фонде.

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Размер пенсии по возрасту определяется для каждого пенсионера индивидуально и зависит от приобретенного им страхового стажа и полученной заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы,

– говорится на сайте ПФУ.

Речь идет о формуле П = Зп х Кс, где:

П – размер пенсии, в гривнах;

Зп – заработная плата (или доход) застрахованного лица в гривнах, с которой и исчисляется пенсия;

Кс – коэффициент страхового стажа застрахованного лица.

Например, таким образом можно узнать, как человеку получить пенсию в размере 29 тысяч гривен. Это возможно, если человек зарабатывает 116 тысяч гривен со стажем в 25 лет. То есть 116 тысяч гривен умножается 0,25. А 25% от 116 тысяч гривен – это как раз 29 тысяч гривен.

Зарплата может быть меньше, если и стаж больше. Например, со стажем в 35 лет, человек должен зарабатывать примерно 83 тысячи гривен

Заметьте! Тогда он и сможет получить 29 тысяч гривен пенсионной выплаты.

Что еще стоит знать о пенсиях?

Напомним, что в июне могут измениться пенсии для двух категорий лиц. Это работающие пенсионеры и те, кому исполнилось 70 лет и более.

В частности, сейчас минимальная пенсия составляет 2 595 гривен. А размер максимальной выплаты в 2026 году – это 25 950 гривен.

Также многие украинцы могут получить доплаты к пенсии. Это люди со статусами Героев Украины, Героев Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы. Для них установлена доплата 200% – 5 190 гривен ежемесячно дополнительно к основной пенсии.