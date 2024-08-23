Пенсия более 5 тысяч гривен: как получить такие выплаты
Лица, которые еще не вышли на пенсию, могут позаботиться о своих будущих выплатах. Нужно наработать высокую среднюю зарплату, чтобы получить больше денег.
Как рассчитать пенсию
Чтобы рассчитать будущие выплаты, надо воспользоваться специальной формулой.
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Напомним! Формула выглядит так: средняя заработная плата за последние 3 года умножается на соотношение собственной зарплаты к средней, также на количество лет стажа и на 1%. Полученный результат – это размер будущей пенсии лица.
Соответственно пенсионер сможет получить выплаты в размере 5 401,5 гривны, если его зарплата была средней по Украине и он успел наработать 35 лет.
За последние три месяца средняя пенсия украинцев выросла до 5 816 гривен. Несмотря на это около 26,14% лиц получает выплаты менее 3 тысяч гривен.
Далее распределение такое:
- от 3 001 до 4 000 гривен – 17,32% лиц;
- от 4 001 до 5 000 гривен – 18,59%;
- от 5 001 до 10 000 гривен – 25,47%.