Как получить пенсию по инвалидности без трудового стажа

Как известно, пенсия по инвалидности предоставляется в случаях полной или частичной утраты трудоспособности. Независимо от времени наступления инвалидности.

Необходим ли стаж для пенсии по инвалидности

Для получения пенсии по инвалидности необходимо иметь страховой стаж, продолжительность которого зависит от возраста и группы инвалидности. Она может составлять от 1 до 15 лет, в соответствии с законодательством, действующим с 1 октября 2011 года.

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Пенсия назначается независимо от страхового стажа, если инвалидность была получена во время прохождения срочной военной службы. Во всех остальных случаях действуют стандартные требования по страховому стажу для пенсии по инвалидности: