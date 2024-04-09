Останутся без пенсии: какие выплаты получают украинцы без стажа

Те украинцы, которые не наработали страхового стажа, могут остаться без пенсии на старости. Однако государство все равно будет осуществлять определенные выплаты.

Пенсия для людей без стажа

Лица, которые в течение жизни вообще не наработали страхового стажа, с 65 лет получают помощь от государства, в размере – 2 361 гривны.

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Зато пенсионеры, которые имеют недостаточный стаж, будут получать аналогичную сумму с 63 лет.

Чтобы оформить себе такие выплаты, необходимо обратиться с документами в местный центр социальной защиты. Во время военного положения и еще месяц после него, выплаты будут продолжать без перерыва, независимо от того, были ли пропущены сроки для их проверки.

Требования к страховому стажу в 2024 году составляют:

31 год – для выхода на пенсию в 60 лет;

21 год – для 63 лет;

15 лет – для 65 лет.

Как могут вырасти эти выплаты

Такие выплаты не индексируются и растут только с прожиточным минимумом. Однако они могут немного подняться после наступления определенного возраста, через надбавки: