Пенсия для людей без стажа
Лица, которые в течение жизни вообще не наработали страхового стажа, с 65 лет получают помощь от государства, в размере – 2 361 гривны.
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Зато пенсионеры, которые имеют недостаточный стаж, будут получать аналогичную сумму с 63 лет.
Требования к страховому стажу в 2024 году составляют:
- 31 год – для выхода на пенсию в 60 лет;
- 21 год – для 63 лет;
- 15 лет – для 65 лет.
Как могут вырасти эти выплаты
Такие выплаты не индексируются и растут только с прожиточным минимумом. Однако они могут немного подняться после наступления определенного возраста, через надбавки:
- с 70 до 74 лет – 300 гривен дополнительно;
- с 75 до 79 лет – 456 гривен дополнительно 456 гривен дополнительно;
- с 80 лет и старше – 570 гривен дополнительно.