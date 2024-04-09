Пенсія для людей без стажу

Особи, які протягом життя взагалі не напрацювали страхового стажу, з 65 років отримують допомогу від держави, у розмірі – 2 361 гривні.

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Натомість пенсіонери, які мають недостатній стаж, отримуватимуть аналогійну суму з 63 років.

Зверніть увагу! Аби оформити собі такі виплати, необхідно звернутися з документами до місцевого центру соціального захисту. Під час воєнного стану та ще місяць після нього, виплати продовжуватимуть без перерви, незалежно від того, чи були пропущені терміни для їх перевірки.

Вимоги до страхового стажу у 2024 році становлять:

31 рік – для виходу на пенсію у 60 років;

21 рік – для 63 років;

15 років – для 65 років.

Як можуть зрости ці виплати

Такі виплати не індексуються і зростають лише з прожитковим мінімумом. Проте вони можуть трохи піднятися після настання певного віку, через надбавки: