Пенсія для людей без стажу
Особи, які протягом життя взагалі не напрацювали страхового стажу, з 65 років отримують допомогу від держави, у розмірі – 2 361 гривні.
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Натомість пенсіонери, які мають недостатній стаж, отримуватимуть аналогійну суму з 63 років.
Вимоги до страхового стажу у 2024 році становлять:
- 31 рік – для виходу на пенсію у 60 років;
- 21 рік – для 63 років;
- 15 років – для 65 років.
Як можуть зрости ці виплати
Такі виплати не індексуються і зростають лише з прожитковим мінімумом. Проте вони можуть трохи піднятися після настання певного віку, через надбавки:
- з 70 до 74 років – 300 гривень додатково;
- з 75 до 79 років – 456 гривень додатково;
- з 80 років і старше – 570 гривень додатково.