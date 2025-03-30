Укр Рус
Экономика Соцвыплаты Сколько будут платить пенсионерам без стажа в апреле
30 марта, 09:34
2

Сколько будут платить пенсионерам без стажа в апреле

Екатерина Добровольская
Основні тези
  • Социальная пенсия рассчитывается как разница между прожиточным минимумом и средним доходом семьи, с максимальным размером 3 028 гривен.
  • Для оформления социальной пенсии нужно подать заявление, паспорт, идентификационный код, справку о страховом стаже, декларацию о доходах и имущественном состоянии, и, при необходимости, копию решения о назначении опекуна.

В апреле 2025 года пенсионеры без трудового стажа могут получить социальную пенсию. Какой актуальный ее размер и как можно ее получить, читайте далее.

Сколько будут платить пенсионерам без стажа

При отсутствии необходимого стажа человек может подать заявку в органы социальной защиты для оформления социальной пенсии, передает 24 Канал со ссылкой на NV.

Читайте также Какой будет пенсия, если зарплата меньше 5 тысяч гривен

При этом, размер пенсии для лиц без страхового стажа рассчитывается как разница между прожиточным минимумом и средним доходом семьи. Основные показатели для определения выплат в 2025 году следующие:

  • Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность – 2 361 гривна.
  • Средний совокупный доход семьи на одного человека за последние шесть месяцев.
  • Максимальная сумма социальной пенсии не превышает 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 3 028 гривен.

Однако следует заметить, что размер социальной пенсии для лиц без трудового стажа пересматривают каждые шесть месяцев, учитывая изменения в имущественном состоянии и среднемесячном доходе семьи.

Какие документы надо подать для социальной пенсии

Документы, необходимые для оформления социальной пенсии в 2025 следующие:

  • Заявление на назначение пенсии.
  • Паспорт и идентификационный код (справка из Государственного реестра физических лиц-плательщиков налогов).
  • Справка из Пенсионного фонда Украины об имеющемся страховом стаже.
  • Декларация о доходах и имущественном состоянии, заполненная на основе справок о доходах всех членов семьи за последние шесть месяцев.
  • Копия решения о назначении опекуна (для лиц, признанных недееспособными).