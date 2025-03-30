Сколько будут платить пенсионерам без стажа в апреле
- Социальная пенсия рассчитывается как разница между прожиточным минимумом и средним доходом семьи, с максимальным размером 3 028 гривен.
- Для оформления социальной пенсии нужно подать заявление, паспорт, идентификационный код, справку о страховом стаже, декларацию о доходах и имущественном состоянии, и, при необходимости, копию решения о назначении опекуна.
В апреле 2025 года пенсионеры без трудового стажа могут получить социальную пенсию. Какой актуальный ее размер и как можно ее получить, читайте далее.
Сколько будут платить пенсионерам без стажа
При отсутствии необходимого стажа человек может подать заявку в органы социальной защиты для оформления социальной пенсии, передает 24 Канал со ссылкой на NV.
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При этом, размер пенсии для лиц без страхового стажа рассчитывается как разница между прожиточным минимумом и средним доходом семьи. Основные показатели для определения выплат в 2025 году следующие:
- Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность – 2 361 гривна.
- Средний совокупный доход семьи на одного человека за последние шесть месяцев.
- Максимальная сумма социальной пенсии не превышает 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 3 028 гривен.
Однако следует заметить, что размер социальной пенсии для лиц без трудового стажа пересматривают каждые шесть месяцев, учитывая изменения в имущественном состоянии и среднемесячном доходе семьи.
Какие документы надо подать для социальной пенсии
Документы, необходимые для оформления социальной пенсии в 2025 следующие:
- Заявление на назначение пенсии.
- Паспорт и идентификационный код (справка из Государственного реестра физических лиц-плательщиков налогов).
- Справка из Пенсионного фонда Украины об имеющемся страховом стаже.
- Декларация о доходах и имущественном состоянии, заполненная на основе справок о доходах всех членов семьи за последние шесть месяцев.
- Копия решения о назначении опекуна (для лиц, признанных недееспособными).