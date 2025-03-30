Сколько будут платить пенсионерам без стажа в апреле

В апреле 2025 года пенсионеры без трудового стажа могут получить социальную пенсию. Какой актуальный ее размер и как можно ее получить, читайте далее.

Сколько будут платить пенсионерам без стажа

При отсутствии необходимого стажа человек может подать заявку в органы социальной защиты для оформления социальной пенсии, передает 24 Канал со ссылкой на NV.

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При этом, размер пенсии для лиц без страхового стажа рассчитывается как разница между прожиточным минимумом и средним доходом семьи. Основные показатели для определения выплат в 2025 году следующие:

Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность – 2 361 гривна.

Средний совокупный доход семьи на одного человека за последние шесть месяцев.

Максимальная сумма социальной пенсии не превышает 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 3 028 гривен.

Однако следует заметить, что размер социальной пенсии для лиц без трудового стажа пересматривают каждые шесть месяцев, учитывая изменения в имущественном состоянии и среднемесячном доходе семьи.

Какие документы надо подать для социальной пенсии

Документы, необходимые для оформления социальной пенсии в 2025 следующие: