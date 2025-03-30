Скільки будуть платити пенсіонерам без стажу

За відсутності необхідного стажу людина може подати заявку до органів соціального захисту для оформлення соціальної пенсії, передає 24 Канал із посиланням на NV.

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При цьому, розмір пенсії для осіб без страхового стажу розраховується як різниця між прожитковим мінімумом і середнім доходом родини. Основні показники для визначення виплат у 2025 році наступні:

Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність – 2 361 гривня.

Середній сукупний дохід сім’ї на одну особу за останні шість місяців.

Максимальна сума соціальної пенсії не перевищує 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 3 028 гривень.

Однак слід зауважити, що розмір соціальної пенсії для осіб без трудового стажу переглядають кожні шість місяців, враховуючи зміни у майновому стані та середньомісячному доході сім’ї.

Які документи треба подати для соціальної пенсії

Документи, необхідні для оформлення соціальної пенсії у 2025 наступні: