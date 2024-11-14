Некоторые пенсии в Украине превышают среднюю в 67 раз: кто имеет такие выплаты

На 1 октября 2024 года средняя пенсия в Украине составляла 5 851,86 гривны. Впрочем, некоторые пенсионеры получают гораздо большие выплаты.

Кто получает высокие пенсии в Украине

В общем, пенсионное законодательство ограничивает максимальную пенсию десятью прожиточными минимумами для лиц, утративших трудоспособность. Сейчас это 23 610 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание OBOZ.UA.

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Впрочем, существуют исключения – отдельные пенсионеры через суд добились перерасчета и назначения более высоких выплат.

Кроме того, представители некоторых профессий, таких как судьи, прокуроры, военнослужащие, ликвидаторы аварии на ЧАЭС и другие, получают повышенные пенсии, поскольку их выплаты регулируются отдельными законами.

Какая пенсия – самая высокая в Украине

Согласно данным Министерства социальной политики, специальную пенсию в Украине получают 24,6 тысяч человек. Из них 4,9 тысяч имеют выплаты более 50 тысяч гривен в месяц.

Интересно! Ежемесячные расходы бюджета на эти пенсии составляют 9,9 миллиарда гривен, а за год в 2024-м ожидаются расходы на уровне 119,3 миллиарда гривен.

Максимальная пенсия в Украине сейчас достигает 390 184 гривен, что превышает средний размер пенсии в 66,7 раза.

К слову! По статистике Пенсионного фонда по состоянию на 1 октября 2024, пенсия более 61,7% украинских пенсионеров меньше средней, а 25,8% получают менее 3 000 гривен в месяц.