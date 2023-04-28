Более 13 тысяч гривен: кто теперь получает такую пенсию

С марта определенная категория населения получила значительную прибавку к своей пенсии. В целом масштабное повышение коснулось 10 миллионов украинцев.

Кто получает такую пенсию

После индексации выплат в марте надбавку от 100 до 1500 гривен получили почти четверть украинцев. Теперь пенсию в размере 13 376 гривен получают пенсионеры-чернобыльцы первой категории.

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Какие пенсии у чернобыльцев

– это люди с инвалидностью среди участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавших от катастрофы. У них установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой или лучевая болезнь.

Их пенсия исчисляется с учетом средней зарплаты в Украине, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии за год, предшествующий году перерасчета ежемесячного пособия к пенсии.

В связи с этим у чернобыльцев пенсия не может быть ниже:

для лиц с инвалидностью 1 группы – 100% от размера средней зарплаты (13376,21 гривны);

для лиц с инвалидностью 2 группы – 80% от размера средней зарплаты (10700,97 гривны);

для лиц с инвалидностью 3 группы – 60% от размера средней зарплаты (8025,73 гривны).

Правительство назвало средний возраст выхода людей на пенсию

В Украине увеличилось количество людей, имеющих право на досрочный уход на пенсию, поэтому средний возраст снизился. Теперь он составляет 53,8 лет.

Из-за такого снижения пенсионного возраста складывается большая нагрузка на солидарную систему общеобязательного государственного пенсионного страхования, которая сейчас убыточна и финансируется государством.

Право на досрочный выход на пенсию имеют получатели выплат при потере кормильца, люди с инвалидностью, участники боевых действий и т.д.

Такие выплаты пенсионеры получают в соответствии с законом "О внесении изменений в Закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы".