Более 13 тысяч гривен: кто теперь получает такую пенсию
28 апреля 2023, 11:24Читати новину українською
Источник:ПФУ
С марта определенная категория населения получила значительную прибавку к своей пенсии. В целом масштабное повышение коснулось 10 миллионов украинцев.
Кто получает такую пенсию
После индексации выплат в марте надбавку от 100 до 1500 гривен получили почти четверть украинцев. Теперь пенсию в размере 13 376 гривен получают пенсионеры-чернобыльцы первой категории.
К теме Заплатят сразу за 3 месяца: кого ждет повышение пенсии в июнеПенсионеры-чернобыльцы первой категории – это люди с инвалидностью среди участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавших от катастрофы. У них установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой или лучевая болезнь.
Какие пенсии у чернобыльцев
Их пенсия исчисляется с учетом средней зарплаты в Украине, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии за год, предшествующий году перерасчета ежемесячного пособия к пенсии.
В связи с этим у чернобыльцев пенсия не может быть ниже:
- для лиц с инвалидностью 1 группы – 100% от размера средней зарплаты (13376,21 гривны);
- для лиц с инвалидностью 2 группы – 80% от размера средней зарплаты (10700,97 гривны);
- для лиц с инвалидностью 3 группы – 60% от размера средней зарплаты (8025,73 гривны).
Правительство назвало средний возраст выхода людей на пенсию
- В Украине увеличилось количество людей, имеющих право на досрочный уход на пенсию, поэтому средний возраст снизился. Теперь он составляет 53,8 лет.
- Из-за такого снижения пенсионного возраста складывается большая нагрузка на солидарную систему общеобязательного государственного пенсионного страхования, которая сейчас убыточна и финансируется государством.
- Право на досрочный выход на пенсию имеют получатели выплат при потере кормильца, люди с инвалидностью, участники боевых действий и т.д.