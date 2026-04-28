Пенсия по инвалидности: кому и из-за чего могут отказать в выплатах

Хотя люди с инвалидностью имеют право на государственную выплату, иногда получают отказ при оформлении пенсии. Чтобы избежать таких ситуаций, нужно заранее проверять соответствие и наличие определенных документов.

Почему отказывают в оформлении пенсии по инвалидности?

О том, каковы основные причины в неназначении выплат для людей с инвалидностью, говорится на ресурсе Дия.

Да, за законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" украинцы, имеющие инвалидность могут претендовать на государственную пенсию.

Однако бывают случаи, когда людям отказывают в оформлении соответствующих выплат. Основные причины:

неполный пакет документов;

отсутствие права на выплату по инвалидности.

В частности, на сайте государственного портала объясняют, что с оформлением пенсии для лиц с инвалидностью следует обращаться в Пенсионный фонд.

Заметьте! Заказать услугу можно онлайн. Для этого нужно заполнить соответствующую форму на сайте ПФУ. Можно также отправить необходимые документы по почте– заказным письмом.

Список документов, которые нужно подать на оформление пенсии по инвалидности:

заявление;

документ о месте жительства или регистрации;

документ о подтверждении стажового стажа;

справка военно-врачебной комиссии или свидетельство о болезни (копии документов);

паспорт или временное удостоверение гражданина;

справка о зарплате за 60 месяцев по 30 сентября 2000 года;

справка о денежном довольствии и уплаченные страховые взносы;

документ регистрации места жительства;

при наличии– документ, что удостоверяет особый статус;

подтверждение, что лицу не назначалась пенсия от России.

Также известно, что в случаях отказа, человек может оформлять пенсию снова. Для этого нужно будет выполнить соответствующий алгоритм подачи документов и проверить соответствие данных списку ПФУ.

Что еще нужно знать об оформлении пенсионных выплат лицам с инвалидностью?

Для людей с инвалидностью выплаты назначают при страховом стаже. Последний может составлять от 1 до 15 лет. Важно знать, что травалость стажа и его влияние на выплату, будет зависеть от возраста, в котором человек получил инвалидность.

Если заявление на оформление выплат подать после установления инвалидности за 3 месяца– деньги будут начисляться с даты установки. Но если обратиться после 3 месяцев, после получения инвалидности,– выплаты будут начисляться со дня подачи заявления и пакета документов.

На сумму пенсии влияет :

стаж;

категория инвалидности;

причина установления инвалидности

В то же время, как объясняет ПФУ, бывают ситуации, когда страховой стаж не является условием для начисления выплат. Это касается военнослужащих, которым установили инвалидность во время службы или через 3 месяца после увольнения. Также если служащий получил инвалидность в результате болезней, приобретенных на фронте.

Аналогичное правило действует к участникам Революции Достоинства. Если украинец получил инвалидность на Майдане, для оформлений пенсии страховой стаж учитывать не будут.

Что еще нужно знать о соцвыплатах в Украине в 2026 году?

Отдельным правилам являются для пенсионеров, получающие пенсионную выплату, а также параллельно работающим. Хотя общие положения определяют, что пенсия по возрасту выплачивается всем, независимо от факта работы, для определенных видов обеспечения все же есть исключения.

Наибольшие риски отмены или временно прекращения выплаты пенсий– у госслужащих, имеющие специальные выплаты. Да, если чиновник вышел на пенсию, а впоследствии решил вернуться в государственную службу, пенсионные выпаты пересмотрят.

Также известно, что не всегда работа после 60 лет будет оказывать положительное влияние на уровень пенсии. Иногда решение действительно сработает на повышение выплаты. Но если одновременно и работать, и получать пенсию, то часть государственных повышений к соцвыплате не применяется или может производиться в другие сроки.