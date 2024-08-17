Когда пенсионер продолжает работать: какие выплаты могут получать пожилые люди

По состоянию на 1 июля 2024 года украинский пенсионер, который продолжает работать, может получить в среднем выплат на сумму 6 216,20 гривны. Эта сумма выросла с начала года более чем на 500 гривен. Впрочем, есть немалый процент пенсионеров, которые получают гораздо меньше.

Какую пенсию получают украинцы чаще всего

Стоит заметить, что немалое большинство украинских пенсионеров получает выплаты именно по возрасту. В расчете это почти 73% лиц от общего количества пенсионеров.

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В то же время остальные граждане получают выплаты такого типа:

выплаты по инвалидности получают 15,03%;

в случае потери кормильца – 6,25%;

за выслугу лет – 5,21%;

социальные пенсии – 0,55%;

пожизненное содержание судей – 0,04%.

Размер выплат сейчас

Наибольший процент пенсионеров получает пенсию меньше, чем 3 000 гривен:

менее 3 000 гривен – 26,14% лиц,

– 26,14% лиц, от 3 001 до 4 000 гривен – 17,32% лиц,

– 17,32% лиц, от 4 001 до 5 000 гривен – 18,59% человек,

– 18,59% человек, от 5 001 до 10 000 гривен – 25,47% человек.

Средняя пенсия для пенсионера составляет 5 816,62 гривны.