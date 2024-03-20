Пенсия заграницей: получают ли выехавшие украинцы свои выплаты

Пенсионеры, которые выехали за границу, все равно могут получать свою пенсию и в дальнейшем. Она так же будет поступать им на банковские карточки.

Пенсия заграницей

Если пенсионеры выехали за границу на определенный период времени, им продолжат начислять выплаты на прежние банковские карты. Однако, если украинец получал свои деньги через Укрпочту или почтальона – выплаты прекратят, а счет заблокируют.

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Чтобы восстановить свои выплаты, пенсионеру придется лично обратиться в ПФУ вживую.

Однако почтовые переводы можно перевести на банковские. Для этого понадобятся:

электронная копия паспорта гражданина Украины;

идентификационный код (ИНН);

банковская карта и копия полных реквизитов к ней (IBAN).

Как изменить реквизиты оплаты

Чтобы изменить карточку на получение пенсий, надо:

зайти на сайт ПФУ в свой личный кабинет, используя электронную подпись, Дія.Підпис или Bank ID для входа;

выбрать в меню слева раздел "Пенсионерам";

кликнуть на опцию "Внесение изменений в электронное пенсионное дело";

выбрать "Заявление на изменение способа выплаты";

заполнить все поля в форме, которые нужны;

добавить сканированные копии документов, которые требуются;

сформировать заявление, подписать его электронной подписью и нажать кнопку "Отправить".

Украинцы со статусом беженцы, проживающих за рубежом, могут отправить по почте заявление о возобновлении выплат. К нему надо приложить следующие документы:

копии паспорта;

документы, подтверждающие получение временной защиты или статус беженца, а также регистрацию места временного проживания, с переводом на необходимый язык;

оригинал документа, подтверждающий, что лицо является живым.

Документы должны быть заверены или в представительстве Украины в стране пребывания, или нотариусом.