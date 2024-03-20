Пенсія закордоном

Якщо пенсіонери виїхали за кордон на певний період часу, їм продовжать нараховувати виплати на колишні банківські картки. Проте, якщо українець отримував свої гроші через Укрпошту або листоношу – виплати припинять, а рахунок заблокують.

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Нагадаємо! Аби поновити свої виплати, пенсіонеру доведеться особисто звернутися до ПФУ наживо.

Проте поштові перекази можна перевести на банківські. Для цього знадобляться:

електронна копія паспорта громадянина України;

ідентифікаційний код (ІПН);

банківська картка та копія повних реквізитів до неї (IBAN).

Як змінити реквізити оплати

Щоб змінити картку на отримання пенсій, треба:

зайти на сайт ПФУ у свій особистий кабінет, використовуючи електронний підпис, Дія.Підпис або Bank ID для входу;

вибрати в меню зліва розділ "Пенсіонерам";

клікнути на опцію "Внесення змін до електронної пенсійної справи";

обрати "Заява на зміну способу виплати";

заповнити усі поля у формі, які потрібні;

додати скановані копії документів, які вимагаються;

сформувати заяву, підписати її електронним підписом та натиснути кнопку "Надіслати".

Українці зі статусом біженці, які проживають за кордоном, можуть надіслати поштою заяву про поновлення виплат. До неї треба додати наступні документи:

копії паспорта;

документи, що підтверджують отримання тимчасового захисту або статус біженця, а також реєстрацію місця тимчасового проживання, з перекладом на необхідну мову;

оригінал документа, який підтверджує, що особа є живою.

Зауважте! Документи мають бути завірені або у представництві України у країні перебування, або нотаріусом.