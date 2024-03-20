Пенсия заграницей
Если пенсионеры выехали за границу на определенный период времени, им продолжат начислять выплаты на прежние банковские карты. Однако, если украинец получал свои деньги через Укрпочту или почтальона – выплаты прекратят, а счет заблокируют.
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Однако почтовые переводы можно перевести на банковские. Для этого понадобятся:
- электронная копия паспорта гражданина Украины;
- идентификационный код (ИНН);
- банковская карта и копия полных реквизитов к ней (IBAN).
Как изменить реквизиты оплаты
Чтобы изменить карточку на получение пенсий, надо:
- зайти на сайт ПФУ в свой личный кабинет, используя электронную подпись, Дія.Підпис или Bank ID для входа;
- выбрать в меню слева раздел "Пенсионерам";
- кликнуть на опцию "Внесение изменений в электронное пенсионное дело";
- выбрать "Заявление на изменение способа выплаты";
- заполнить все поля в форме, которые нужны;
- добавить сканированные копии документов, которые требуются;
- сформировать заявление, подписать его электронной подписью и нажать кнопку "Отправить".
Украинцы со статусом беженцы, проживающих за рубежом, могут отправить по почте заявление о возобновлении выплат. К нему надо приложить следующие документы:
- копии паспорта;
- документы, подтверждающие получение временной защиты или статус беженца, а также регистрацию места временного проживания, с переводом на необходимый язык;
- оригинал документа, подтверждающий, что лицо является живым.