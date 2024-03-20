Пенсия заграницей

Если пенсионеры выехали за границу на определенный период времени, им продолжат начислять выплаты на прежние банковские карты. Однако, если украинец получал свои деньги через Укрпочту или почтальона – выплаты прекратят, а счет заблокируют.

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Напомним! Чтобы восстановить свои выплаты, пенсионеру придется лично обратиться в ПФУ вживую.

Однако почтовые переводы можно перевести на банковские. Для этого понадобятся:

электронная копия паспорта гражданина Украины;

идентификационный код (ИНН);

банковская карта и копия полных реквизитов к ней (IBAN).

Как изменить реквизиты оплаты

Чтобы изменить карточку на получение пенсий, надо:

зайти на сайт ПФУ в свой личный кабинет, используя электронную подпись, Дія.Підпис или Bank ID для входа;

выбрать в меню слева раздел "Пенсионерам";

кликнуть на опцию "Внесение изменений в электронное пенсионное дело";

выбрать "Заявление на изменение способа выплаты";

заполнить все поля в форме, которые нужны;

добавить сканированные копии документов, которые требуются;

сформировать заявление, подписать его электронной подписью и нажать кнопку "Отправить".

Украинцы со статусом беженцы, проживающих за рубежом, могут отправить по почте заявление о возобновлении выплат. К нему надо приложить следующие документы:

копии паспорта;

документы, подтверждающие получение временной защиты или статус беженца, а также регистрацию места временного проживания, с переводом на необходимый язык;

оригинал документа, подтверждающий, что лицо является живым.

Обратите внимание! Документы должны быть заверены или в представительстве Украины в стране пребывания, или нотариусом.