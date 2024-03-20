Пенсия заграницей

Если пенсионеры выехали за границу на определенный период времени, им продолжат начислять выплаты на прежние банковские карты. Однако, если украинец получал свои деньги через Укрпочту или почтальона – выплаты прекратят, а счет заблокируют.

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Однако почтовые переводы можно перевести на банковские. Для этого понадобятся:

  • электронная копия паспорта гражданина Украины;
  • идентификационный код (ИНН);
  • банковская карта и копия полных реквизитов к ней (IBAN).

Как изменить реквизиты оплаты

Чтобы изменить карточку на получение пенсий, надо:

  • зайти на сайт ПФУ в свой личный кабинет, используя электронную подпись, Дія.Підпис или Bank ID для входа;
  • выбрать в меню слева раздел "Пенсионерам";
  • кликнуть на опцию "Внесение изменений в электронное пенсионное дело";
  • выбрать "Заявление на изменение способа выплаты";
  • заполнить все поля в форме, которые нужны;
  • добавить сканированные копии документов, которые требуются;
  • сформировать заявление, подписать его электронной подписью и нажать кнопку "Отправить".

Украинцы со статусом беженцы, проживающих за рубежом, могут отправить по почте заявление о возобновлении выплат. К нему надо приложить следующие документы:

  • копии паспорта;
  • документы, подтверждающие получение временной защиты или статус беженца, а также регистрацию места временного проживания, с переводом на необходимый язык;
  • оригинал документа, подтверждающий, что лицо является живым.