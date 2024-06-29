Кто из военных может выйти на пенсию досрочно

Те военные, которые получили статус участника боевых действий, могут выйти на заслуженный отдых раньше, чем в 60 лет. Для них предусмотрен преждевременный выход на пенсию по возрасту.

Когда УБД могут выйти на пенсию

Известно, что все участники боевых действий могут выйти на пенсию досрочно. Таким образом мужчины могут сделать это по достижении 55 лет со стажем не менее 25 лет. А женщины в возрасте 50 лет со стажем 20 лет страхового стажа.

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Для каждого УБД размер пенсии рассчитывается индивидуально. Сумма зависит от продолжительности приобретенного страхового стажа и заработка, с которого уплачивались страховые взносы.

В то же время к основному размеру пенсии участники боевых действий могут получать еще и доплаты. Речь идет о следующих:

повышение в размере 25% от прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность,

денежная помощь на жизнь в размере 40 гривен,

ежемесячная государственная адресная помощь к пенсии.

Какие нужны документы на оформление пенсии

Ежемесячная государственная адресная помощь выплачивается, если ежемесячный размер пенсионных выплат не достигает 4 958 гривен (это уже с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации и других доплат к пенсиям, установленных законодательством, кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной).

Список необходимых документов для участников боевых действий выглядит так:

паспорт,

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика,

трудовая книжка или документы о стаже (включая документы о прохождении военной службы),

справка о заработной плате, или денежное обеспечение, по декабрь 2016 года (на случай отсутствия данных о заработной плате в Реестре застрахованных лиц),

удостоверение УБД,

справка о непосредственном участии в мероприятиях, связанных с обороной Украины, защитой безопасности населения и интересов государства в результате военной агрессии российской федерации,

фото.

Подать заявление о назначении пенсии можно через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, или же сделать это лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда.