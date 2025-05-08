Как украинцам за границей получать пенсию

С началом полномасштабной войны украинские власти приняли закон, который позволяет пенсионерам получить выплаты, находясь за границей. Пенсию можно получить на счет любого банка Украины.

Новые правила получения пенсии за рубежом

С 20 марта порядок получения пенсий для украинцев за рубежом упростили, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Отныне пенсионеры могут получить свои выплаты на счет любого банка Украины, однако при условии прохождения физической идентификации. Такие требования установили для подтверждения того, что пенсионер за рубежом живой, и средства пенсии со своей карты получает именно он.

Способы идентификации:

Лично обратиться в ближайшее украинское консульство и получить документ. Затем написать заявление в произвольной форме о продлении выплаты пенсий и вместе с документом отправить по почте в отделение ПФУ по месту регистрации;

Удаленно авторизоваться в электронном кабинете ПФУ с помощью "Дія.Підпис";

Пройти идентификацию по видеосвязи через Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp или Zoom.

Какие документы нужны:

Паспорт гражданина Украины;

Справка с идентификационным кодом;

Трудовая книжка или другие документы, подтверждающие трудовой стаж;

Документы о льготном характере работы (в случае оформления льготной пенсии);

Справка о заработной плате за любые 5 лет до 30 июня 2000 года (по желанию);

Документ, подтверждающий особый статус лица (при наличии);

Свидетельство о браке (в случае смены фамилии).

Как впервые получить выплаты за рубежом

Украинцы, достигшие пенсионного возраста за рубежом, могут подать заявку онлайн с помощью электронного портала ПФУ.

Шаги оформления заявки:

Войдите в свой кабинет на сайте Пенсионного фонда с помощью КЭП. Перейдите в раздел "Заявление на назначение пенсии". Заполните анкету (персональные данные, адресные данные, данные документов, удостоверяющих личность, контактные данные и т.д.). Прикрепите скан-копии необходимых документов. Подпишите заявление с помощью КЭП и отправьте в электронном виде в Пенсионный фонд.

Важно! После отправки заявление обрабатывается в течение 10 дней. Отслеживать статус рассмотрения можно в личном кабинете на сайте ПФУ в разделе "Мои обращения".