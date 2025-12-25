Пенсия по инвалидности или военная: какие выплаты выгоднее для защитников
- Военные могут получать пенсии по выслуге лет или по инвалидности, причем пенсия по инвалидности может быть выше.
- Пенсия по выслуге лет составляет от 50 до 70% от денежного обеспечения, тогда как для лиц с инвалидностью вследствие войны она может достигать 100% для I группы.
Украинские военные после службы имеют право на одну из двух видов пенсии - военную или в связи с инвалидностью. Как пенсионные выплаты защитникам выгоднее получать, расскажем далее.
Какую пенсию назначают военным?
Пенсионные выплаты военным регулирует закон "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Он предусматривает, что защитнику начислят пенсионные выплаты только после его увольнения с военной службы.
Претендовать на военную пенсию могут:
- кадровые военные;
- военнослужащие срочной службы;
- отдельные категории украинцев, которых приравняли к ним по пенсионному статусу.
При этом военные имеют право на досрочную пенсию – за выслугу 25 и более лет, пишет Минобороны. Она назначается, если защитник:
- отслужил 25 лет и более независимо от возраста;
- достиг 45 лет и имеет страховой стаж 25 лет, из которых не менее 12 с половиной лет – это военная служба или служба в органах правопорядка.
В то же время государство гарантирует военным, пострадавшим на службе, пенсию по инвалидности. На нее воины могут рассчитывать при следующих условиях:
- если получили инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья или во время защиты страны и выполнения боевых задач;
- если получили инвалидность вследствие заболевания или несчастного случая во время прохождения военной службы.
Обратите внимание! Пенсия военным с инвалидностью назначают, если она установлена в период прохождения военной службы, в течение трех месяцев после увольнения или после этого трехмесячного срока, если инвалидность вызвана заболеванием, связанным со службой.
Какая пенсия выгоднее?
Военную пенсию по выслуге лет защитникам исчисляют в процентах от денежного обеспечения, которое они получали во время службы.
При этом учитывают:
- соответствующие оклады по должности;
- выплаты по воинскому званию;
- процентную надбавку за выслугу лет;
- ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения.
Однако одноразовые вознаграждения не учитываются.
В итоге военная пенсия за выслугу лет может составлять от 50 до 70% от денежного обеспечения – зависит от срока выслуги.
Военным с инвалидностью вследствие войны пенсию назначают тоже в процентах от денежного обеспечения, но в зависимости от группы инвалидности:
- для І группы инвалидности – 100%;
- для ІІ группы инвалидности – 80%;
- для III группы инвалидности – 60%.
Лицам, которые получили инвалидность не вследствие войны, назначают такую долю от денежного обеспечения:
- для І группы – 70%;
- для II группы – 60%;
- для III группы – 40%.
Таким образом, на лица с инвалидностью вследствие войны I и II групп могут получать большую пенсию, чем военные с максимальной выслугой лет.
Что еще нужно знать о пенсиях военным?
В случае если военный пенсионер повторно заключает контракт и возвращается к службе, выплату пенсии на это время останавливают. После очередного увольнения из рядов ВСУ пенсионные начисления пересматривают и устанавливают заново с учетом всей выслуги лет, полученной на дату окончательного увольнения.
Отдельные социальные гарантии предусмотрены для семей военнослужащих, погибших при выполнении служебных задач. Они имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца. К этой же категории относятся и семьи защитников, пропавших без вести в результате боевых действий – закон приравнивает их статус к семьям павших на фронте.