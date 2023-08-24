Пенсия для жены военного: в каком случае женщинам начисляют выплаты

В ходе этой войны не все военнослужащие вернутся домой. На такой случай государством предусмотрены выплаты для их жен, воспитывающих детей.

Соцвыплаты женщинам погибших воинов

В ПФУ объяснили, что в случае смерти военного в период прохождения службы нетрудоспособные члены семьи имеют право на пенсию в случае потери кормильца. В частности, это касается и жены служащего, если и воспитывает его ребенка в возрасте до 8 лет.

Читайте также Деньги ходят за ребенком: в Кабмине приняли два решения

Эти выплаты регулируются Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц".

Такую пенсию начисляют женщине при условии, что она не работает и не проходит военную службу независимо от возраста и трудоспособности. Однако, если мужчина умер в результате ранения, контузии или увечья, полученных при защите государства или исполнении других обязанностей военной службы, женщина будет получать средства независимо от того, работает ли она.

Кто может рассчитывать на премию в 50 тысяч гривен

В Украине предусмотрены премии для военнослужащих сумма которых отличается в зависимости от обязанностей и звания лица. Таким образом, кто-то может получать минимальную надбавку 2 350 гривен, а кто-то максимальную – 100 тысяч гривен.

Кто получает доплаты в размере 50 тысяч гривен:

руководящий состав НАБУ;

работники ГСЧС;

полицейские, осуществляющие оборонную деятельность или выполняющие специальные задания в зоне боевых действий или на прифронтовой территории.

На размер выплат влияют боевые задания, которые служащий получает от командования. Увеличенные выплаты получают бойцы, выполняющие наиболее опасные для жизни и здоровья поручения.