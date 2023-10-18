Пенсия до 3 тысяч гривен: сколько украинцев получает минимальные выплаты

В ПФУ сформировали статистику по размеру пенсий украинцев. Оказалось, что очень многие получают пенсию не более 3 тысяч гривен.

Сколько украинцев получает минимальную пенсию

Сейчас в Украине около 10,5 миллиона пенсионеров, треть из которых получают пенсию менее 3 тысяч гривен. Средний размер таких выплат составляет 5 350 гривен.

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Также статистика показала, что 2,7 миллиона украинцев продолжают работать после выхода на законный отдых и получают выплаты на уровне 5614 гривен.

В общем, распределение размера пенсий среди украинцев выглядит так:

до 3 тысяч гривен – 29,8%;

3 – 4 тысячи гривен – 21,25%;

4 – 5 тысяч гривен – 14,9%;

5 – 10 тысяч гривен – 23,21%;

свыше 10 тысяч гривен – 10,70%.

Как изменится пенсия в 2024 году

В связи с ростом прожиточного минимума в 2024 году, минимальная пенсия тоже вырастет до уровня 2361 гривны. Параллельно возрастут и следующие выплаты:

максимальная пенсия – до 23 610 гривен;

выплаты за сверхурочный стаж – до 23,6 гривны за каждый дополнительный год;

средняя пенсия – до 6 тысяч гривен.

Также вырастут надбавки за особые заслуги, доплаты ветеранам войны и размеры разных соцпомощей.