Кто из украинцев может получать пенсию до 60% от зарплаты

Размер пенсионных выплат в некоторых случаях зависит не только от показателя средней заработной платы, страхового стажа, но и от места работы. Так лица, которые ранее занимали должности на государственной службе имеют право на большую пенсию.

Пенсионные выплаты для госслужащих

Сейчас пенсия госслужащих должна составлять около 60% от их заработной платы. При этом в ее расчет учтены все виды оплаты труда, с которой уплачен ЕСВ на общеобязательное государственное социальное страхование, передает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "О государственной службе".

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Стоит заметить! Если лицо на момент назначения пенсии не является госслужащим, то пенсия начисляется в соответствии с заработной платой соответствующей должности и соответствующего ранга по последнему месту работы на государственной службе, в которую включаются все виды оплаты труда, с которой был уплачен ЕСВ.

Когда госслужащие могут выходить на пенсию

Право на выход на пенсию имеют лица, которые по состоянию на май 2016 год:

имеют не менее 10 лет стажа на должностях, отнесенных к соответствующим категориям должностей государственной службы, определенных статьей 25 Закона 3723 и актами Кабинета Министров Украины. И по состоянию на май 2016 занимала должность государственного служащего;

на должностях, отнесенных к соответствующим категориям должностей государственной службы, определенных статьей 25 Закона 3723 и актами Кабинета Министров Украины. И по состоянию на май 2016 занимала должность государственного служащего; лицо имеет не менее 20 лет стажа на должностях, отнесенных к соответствующим категориям должностей государственной службы, определенных законом и актами Кабмина.

На пенсионные выплаты могут претендовать мужчины в возрасте не менее 62 лет и женщины, пенсионный возраст которых прописан в Законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".