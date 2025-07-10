Пенсии для госслужащих: кто имеет право и какой размер выплат

В Украине некоторые государственные служащие имеют право на специальную пенсию. Однако для ее получения необходимо выполнить несколько законодательных требований.

Кто имеет право на пенсию за выслугу лет

Пенсии украинским госслужащим назначают в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и статьей 90 Закона "О государственной службе", сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Смотрите также Как военным оформить пенсию за выслугу лет

В соответствии с законодательством, можно оформить пенсию госслужащего в следующих случаях:

если имеют не менее 10 лет стажа на должностях, относящихся к соответствующим категориям государственной службы и занимали должность государственного служащего по состоянию на 1 мая 2016 года;

если имеют не менее 20 лет стажа на должностях, относящихся к соответствующим категориям государственной службы, независимо от того, занимали ли они должность госслужащего.

Важно! При наличии необходимого стажа государственной службы пенсии назначают мужчинам, достигшим возраста 62 лет и имеющим 35 лет страхового стажа, и женщинам, достигшим пенсионного возраста и имеющим 30 лет страхового стажа.

Какой размер пенсий для госслужащих

Пенсию государственным служащим назначают с даты обращения за выплатами, но не ранее, чем наступает право на такую пенсию.

Выплаты начисляются в размере 60 % от заработной платы, с которой уплачивался единый взнос на общеобязательное государственное пенсионное страхование

Тем, кто на момент обращения за назначением пенсии не является госслужащим, пенсию начислят в размере 60 % заработной платы работающего государственного служащего соответствующей должности и ранга по последнему месту работы.

Стоит знать! Подать документы на назначение пенсии госслужащие могут лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины или через веб-портал электронных услуг ПФУ.