Не менее 8 тысяч гривен: кто может рассчитывать на такие пенсии

Некоторые украинцы имеют право не только на пенсию в 8 тысяч гривен, но и на уменьшение необходимого возраста для выхода на законный отдых. Все зависит от их участия в определенном событии.

Кто может выйти на пенсию раньше

Лица, работавшие в зоне Чернобыля и имеющие 15 лет стажа, могут выйти на пенсию от 1 до 13 лет раньше. Это зависит от продолжительности работы в зоне отчуждения.

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Эти же лица могут выйти на пенсию еще 3 года раньше, если они участвовали в подземных работах по ликвидации аварии на ЧАЭС.

К слову, лица, приобретшие инвалидность в результате ЧАЭС, получают пенсию в размере компенсации утраченного заработка из-за работы в зоне отчуждения.

Какие выплаты у "чернобыльцев"

С 1 марта 2023 года установлены минимальные уровни пенсий для лиц с инвалидностью вследствие ЧАЭС:

I группа – 8 187,48 гривны;

II группа – 6 549,98 гривны;

III группа – 5 048,95 гривны.

Также они имеют право на дополнительные надбавки, определяемые индивидуально.

Ликвидаторы аварии на ЧАЭС с инвалидностью получают:

I группа – 180% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность;

II группа – 160% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность;

III группа – 145% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Также нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, которые были на его содержании, могут получать 50% его пенсии на одного человека, или 100% - на двух человек поровну.