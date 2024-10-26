В каких случаях жена может получить пенсию мужа

Жена имеет право получить пенсию мужа в случае потери кормильца. Однако не всегда такая выплата будет выгоднее чем собственная.

Кто может получить пенсию мужа

Если муж был основным источником дохода жены, она может претендовать на его пенсию. Выплата назначается, если женщина не имеет возможности самостоятельно себя содержать.

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Кто еще имеет право на пенсию по потере кормильца:

другой супруг или родители, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;

дети до 18 лет или старше, если инвалидность установлена до 18 лет;

дети, которые учатся, – до завершения обучения, но не дольше чем до 23 лет;

дети-сироты – до 23 лет;

другой супруг, один из родителей, брат, сестра, дедушка или бабушка кормильца, независимо от возраста и трудоспособности, которые не работают и осуществляют уход за ребенком кормильца до достижения им восьми лет.

Какой размер такой пенсии

Пенсию по потере кормильца исчисляют на основе выплат умершего. Распределение следующее: