Хто може отримати пенсію чоловіка

Якщо чоловік був основним джерелом доходу дружини, вона може претендувати на його пенсію. Виплата призначається, якщо жінка не має можливості самостійно себе утримувати.

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Хто ще має право на пенсію через втрату годувальника:

інший з подружжя або батьки, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;

діти до 18 років або старші, якщо інвалідність встановлено до 18 років;

діти, які навчаються, – до завершення навчання, але не довше ніж до 23 років;

діти-сироти – до 23 років;

інший з подружжя, один із батьків, брат, сестра, дідусь або бабуся годувальника, незалежно від віку та працездатності, які не працюють і здійснюють догляд за дитиною годувальника до досягнення нею восьми років.

Який розмір такої пенсії

Пенсію по втраті годувальника обчислюють на основі виплат померлого. Розподіл такий: