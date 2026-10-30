ПФУ предупреждает пенсионеров: почему опасно хранить деньги на карте
Привычка откладывать ежемесячные выплаты на банковский счет может обернуться неприятным сюрпризом для пожилых людей. Вместо финансовой подушки безопасности существует риск того, что средства будут заморожены, а также придется пройти длительные проверки.
Чем грозит накопление средств на карте
Если пенсионер длительное время не пользуется своей банковской картой, начисление выплат может быть временно приостановлено. В Пенсионном фонде Украины отмечают, что для непрерывного получения денег необходимо совершать хотя бы одну операцию в месяц.
Это может быть снятие наличных, оплата коммунальных услуг или обычный расчет в супермаркете. Ведь банковская система расценивает длительное "затишье" на счете как сигнал для дополнительных проверок.
Кроме того, накопленные суммы часто становятся мишенью для мошенников, которые целенаправленно охотятся за сбережениями пожилых людей.
В чем преимущества и недостатки хранения наличных
Бумажные деньги дают полную независимость от отключений света или сбоев в работе банков, что крайне важно в условиях нестабильности. Однако такие сбережения абсолютно не защищены от краж и обесцениваются из-за инфляции, не принося никакого дополнительного дохода.
Финансовые эксперты советуют применять метод диверсификации. Разумнее всего – оставлять часть средств на карте для удобных повседневных расчетов, а другую часть снимать в качестве наличного резерва на случай непредвиденных бытовых ситуаций.
По каким еще причинам банк может заморозить счет
Блокировка карт чаще всего происходит не из-за самого факта получения пенсии, а из-за строгих требований финансового мониторинга. Если клиент внезапно начинает получать нетипичные переводы или забывает вовремя обновить свои персональные данные, банк имеет полное право ограничить доступ к деньгам до выяснения обстоятельств.
Еще одна распространенная причина – арест счета исполнительной службой. Если у пенсионера есть подтвержденные судом долги, например, за коммунальные услуги или непогашенные кредиты, средства блокируются автоматически до полного исполнения решения суда.