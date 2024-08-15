Выплату пенсий некоторым украинцам могут прекратить: названы причины

Некоторые пенсионеры могут столкнуться с риском потери пенсионных выплат. Чтобы избежать этой проблемы, важно знать несколько ключевых аспектов.

В каком случае могут прекратить пенсионные выплаты

Правозащитники подчеркивают, что все ситуации, которые могут привести к прекращению пенсии, регулируются законодательством. Среди них – своевременная проверка личных данных, соблюдение всех необходимых формальностей и обновление информации в органах социального обеспечения.

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Важно также быть в курсе нововведений и изменений в законодательстве, которые могут повлиять на получение пенсии.

В частности, по решению суда пенсионные выплаты могут быть прекращены в следующих случаях:

Если пенсия назначена на основе недостоверных документов.

В течение всего периода проживания пенсионера за рубежом, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Украины, одобренными Верховной Радой Украины.

В случае смерти пенсионера.

Если пенсионер не получал выплаты в течение шести месяцев подряд.

В других случаях, предусмотренных законодательством.

Выплату пенсии можно восстановить, если пенсионер подаст заявление в Пенсионный фонд и будут выяснены все обстоятельства. В таком случае пенсию должны восстановить в течение 10 дней.