Выплату пенсий некоторым украинцам могут прекратить: названы причины
15 августа 2024, 12:50Читати новину українською
Источник:"Право на защиту"
Некоторые пенсионеры могут столкнуться с риском потери пенсионных выплат. Чтобы избежать этой проблемы, важно знать несколько ключевых аспектов.
В каком случае могут прекратить пенсионные выплаты
Правозащитники подчеркивают, что все ситуации, которые могут привести к прекращению пенсии, регулируются законодательством. Среди них – своевременная проверка личных данных, соблюдение всех необходимых формальностей и обновление информации в органах социального обеспечения.
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Важно также быть в курсе нововведений и изменений в законодательстве, которые могут повлиять на получение пенсии.
В частности, по решению суда пенсионные выплаты могут быть прекращены в следующих случаях:
- Если пенсия назначена на основе недостоверных документов.
- В течение всего периода проживания пенсионера за рубежом, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Украины, одобренными Верховной Радой Украины.
- В случае смерти пенсионера.
- Если пенсионер не получал выплаты в течение шести месяцев подряд.
- В других случаях, предусмотренных законодательством.