Пенсия с доверенностью: что нужно знать, чтобы удачно ее оформить
Источник:ПФУ
Некоторые пенсионеры из-за проблем со здоровьем получают свою пенсию на почте, а порой и в банках. В таком случае можно оформить доверенность на любое лицо, чтобы деньги поступали ему.
Как оформить доверенность на пенсию
Порядок и срок действия доверенности получения пенсии определяется законом. Выплаты по доверенности будут производиться в течение всего периода действия документа, однако не стоит забывать, что его нужно обновлять ежегодно.
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Чтобы оформить на кого-либо доверенность, нужно лично подать заявку о выплате пенсии в любой сервисный центр ПФУ. Доверенность может быть удостоверена следующими способами:
- нотариусом;
- уполномоченное на это должностное лицо органа местного самоуправления (если нет нотариуса);
- члена семьи военнослужащего может удостоверить командир (начальник) части, соединений, учреждений или заведений;
- доверенное лицо заключенного может удостоверить начальник места лишения свободы;
- должностное лицо организации, в которой доверитель находится в стационарном лечении.
Какие документы понадобятся
Дополнительных документов для оформления не требуется. Однако в самой доверенности следует отметить следующие реквизиты:
- место и время сборки;
- срок действия;
- сведения о доверителе и доверенном: фамилия, имя, отчество, адрес;
- объем полномочий доверенного лица (список действий, которые доверенный может совершать от имени доверителя).
Лицо, выдавшее доверенность, может в любой момент его отменить, уведомив об этом учреждение, которое выплачивает пенсию, и тому кому было поручено его получить.