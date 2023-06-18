Почти 11 000 гривен: какую пенсию получают украинцы с инвалидностью ІІ и ІІІ групп
Размер пенсий людей с инвалидностью ІІ и ІІІ групп не является фиксированным. Он рассчитывается индивидуально на основе ряда параметров и может составлять как 2100, так и почти 11000 гривен.
Кто имеет право на пенсию по инвалидности
Такая выплата назначается при полной или частичной потере трудоспособности. В том числе увечья, не связанного с работой, а также инвалидности с детства.
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При этом, отметили в Минсоцполитики, не играет роли, когда наступила инвалидность:
- в период работы;
- до устройства на нее;
- после увольнения.
Однако для назначения выплаты необходимо иметь предусмотренный законодательством страховой стаж. В зависимости от возраста, его продолжительность должна составлять не менее 1 – 15 лет. К примеру:
- для лиц до 23 лет – 1 год;
- для лиц от 56 до 59 лет – 14 лет.
Сколько будут платить лицам с инвалидностью ІІ группы
Для таких людей предусмотрена выплата в размере 90% пенсии по возрасту. При этом, по словам председателя правления Пенсионного фонда Евгения Капинуса, минимальная сумма должна составлять:
- 2 100 гривен – для тех, кто не работает;
- 2093 гривны – для тех, кто имеет работу.
Какая минимальная пенсия предусмотрена для лиц с инвалидностью разных категорий
- Для лиц с инвалидностью в результате войны – 10 988,25 гривны (525% прожиточного минимума (ПМ) для лиц, потерявших трудоспособность. Его размер – 2 093 гривны).
- Для лиц с инвалидностью наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы – 5 472 гривны.
- Для лиц с инвалидностью – участников ликвидации крушения – 10 738,62 гривны (80% средней заработной платы, что учитывается для расчета пенсии. По состоянию на 19 мая этот показатель, по данным Пенсионного фонда, составлял 13 423,28 гривны).
Какая пенсия предусмотрена для лиц с ІІІ группой инвалидности
Для таких украинцев выплата составляет 50% пенсии по возрасту. Минимальная сумма:
- 2 100 гривен – для лиц не работающих;
- 2 093 гривны – для тех, кто имеют работу.
Минимальная выплата для разных категорий пенсионеров
- Для лиц с инвалидностью в результате войны – 7 534,8 гривны (360% ПМ).
- Для лиц с инвалидностью наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы – 4 218 гривен.
- Для лиц с инвалидностью – участников ликвидации крушения – 8 053,97 гривны (60% средней заработной платы, что учитывается для расчета пенсии).
Какие нужно собрать документы
- Заявление о назначение пенсии по инвалидности.
- Паспорт, ID-карта или другой документ, удостоверяющий личность, место жительства (регистрации) и возраст.
- Идентификационный номер.
- Документы, подтверждающие страховой стаж (трудовая книга, документы об обучении, военной службе и так далее).
- Выписку из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссии об установлении группы, причинах и сроке инвалидности.
- Сведения о зарплате.
Как подать заявление и документыЗаявление о назначении пенсии и необходимые документы подаются в любое управление Пенсионного фонда Украины независимо от места жительства лично или через уполномоченного представителя.
Также это можно сделать онлайн. В частности, через:
- портал электронных услуг Пенсионного фонда;
- мобильное приложение ПФ.