Несмотря на отсутствие стажа: могут ли люди с инвалидностью иметь пенсию
Источник:Минсоцполитики
Украинское законодательство предусматривает возможность получения пенсии по инвалидности из-за заболевания, несчастного случая не связанного с профессиональной деятельностью, или инвалидности, полученной с детства.
Когда назначают пенсии по инвалидности
Для получения пенсии инвалидность должна быть основанием для полной или частичной неспособности к труду. Более того, выплата пенсии возможна только при наличии достаточного страхового стажа.
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При этом, инвалидность классифицируется на три категории: I, II, III группы в зависимости от уровня ограничения трудоспособности, определенного во время медико-социальной экспертизы.
Таким образом, необходимый страховой стаж для получения пенсии по инвалидности в зависимости от группы инвалидности и обстоятельств является следующим:
- Для I и II групп инвалидности – страховой стаж варьируется от 1 до 10 лет, в зависимости от возраста, в котором была установлена инвалидность.
- Для ІІІ группы инвалидности или в случае потери кормильца – страховой стаж составляет от 1 до 14 лет.
Обратите внимание, что для оформления социальной помощи следует обратиться в управление социальной защиты населения с таким пакетом документов:
- Паспорт.
- Справку о присвоении идентификационного номера.
- Диплом (при наличии).
- Трудовую книжку.
- Документы, подтверждающие группу инвалидности.
Какие предусмотрены минимальные размеры выплат
Минимальные размеры пенсионных выплат в 2024 году являются следующими:
- для І группы инвалидности – минимум 2 760 гривен;
- для II и III групп, которые не работают – 2 520 гривен;
- для работающих лиц со II или III группой инвалидности – 2 093 гривен.