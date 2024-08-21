Как назначается пенсия по инвалидности, если нет стажа

Пенсия по инвалидности назначается в случае наступления инвалидности, повлекшей полную или частичную утрату трудоспособности. Она может быть назначена независимо от того, когда наступила инвалидность - во время работы, до трудоустройства или после увольнения.

Когда назначается пенсия по инвалидности

Это охватывает случаи увечья, не связанного с трудовой деятельностью, а также инвалидности с детства. Однако для назначения пенсии необходимо наличие страхового стажа согласно статье 32 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Итак, обязательным условием для назначения пенсии по инвалидности, согласно закону, который действует с 1 октября 2011 года, является наличие страхового стажа от 1 до 15 лет, в зависимости от возраста и группы инвалидности.

Обратите внимание! Лица, которые были признаны инвалидами после достижения пенсионного возраста (независимо от группы), имеют право на пенсию по инвалидности при условии наличия 15 лет страхового стажа.

Требования к стажу для получения пенсии по инвалидности

Пенсии по инвалидности для лиц с инвалидностью I и II группы

С 1 января 2016 года пенсии по инвалидности для лиц с инвалидностью I и II группы назначаются при условии наличия страхового стажа от 1 до 10 лет, в зависимости от возраста, в котором была установлена инвалидность.

Пенсии по ІІІ группе инвалидности

Для получения пенсии по III группе инвалидности, а также пенсии в связи с потерей кормильца, с 1 января 2016 года для II группы инвалидности, на момент обращения за пенсией необходимо иметь от 1 до 14 лет страхового стажа, в зависимости от возраста, в котором была установлена инвалидность или наступила смерть кормильца.

Важно! Если инвалидность наступила во время прохождения срочной военной службы, пенсия по инвалидности назначается независимо от наличия страхового стажа.

Минимальные выплаты по инвалидности

Правительство установило минимальные суммы выплат по инвалидности, которые не могут быть ниже определенных значений:

для I группы инвалидности – 2 760 гривен;

для II и III группы инвалидности, при условии, что лицо не работает – 2 520 гривен;

для работающих лиц с инвалидностью II или III группы – 2 093 гривен.

Важно! К пенсии в связи с инвалидностью могут добавляться надбавки, повышение, дополнительные пенсии, а также пенсия за особые заслуги перед Украиной, если лицо с инвалидностью имеет на это право.