Массового повышения пенсионных выплат для людей с инвалидностью в ближайшие месяцы не предвидится. В частности, последняя масштабная индексация на 12,1 % состоялась еще весной 2026 года.

Как рассчитываются базовые выплаты для лиц с инвалидностью

Размер ежемесячного пособия по инвалидности напрямую привязан к обычной пенсии по возрасту, почему напомнили в Пенсионном фонде Украины.

Лица с первой группой инвалидности получают 100% от этой суммы, со второй – 90%, а с третьей – лишь половину.

При этом государство установило жесткий минимум, ниже которого выплата опускаться не может. В настоящее время он составляет 2 595 гривен.

Обратите внимание! Бывшие защитники и ветераны имеют право на повышенное обеспечение, которое существенно превышает гражданские нормы.

Для участников боевых действий, получивших инвалидность в результате войны, действуют специальные гарантии: первая группа получает не менее 18 885 гривен, вторая – 15 494 гривны, а третья – 10 625 гривен.

Граждане, чья утрата здоровья связана с последствиями Чернобыльской катастрофы, также защищены отдельными лимитами, причем выплаты для ликвидаторов первой группы достигают 11 048 гривен.

Это означает, что размер выплат для лиц с I группой инвалидности определяется индивидуально. Однако в настоящее время массового увеличения пенсий не ожидается.

Напомним, что украинцы, имеющие вторую и третью группу инвалидности, должны пройти медицинское обследование. Речь идет о мужчинах в возрасте от 25 до 60 лет. В противном случае они могут лишиться денежные выплаты.