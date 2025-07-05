Какой будет пенсию по инвалидности III группы в августе 2025 года
- В марте 2025 года пенсии были проиндексированыи, увеличившись на 11,5%.
- Пенсия по инвалидности III группы сейчас составляет 50% от пенсии по возрасту.
В марте текущего года была проведена индексация пенсий. Вследствие перерасчета выплаты выросли на 11,5%.
Какая пенсия по инвалидности III группы в августе
Однако размер пособия для лиц с инвалидностью рассчитывается по-разному в зависимости от группы и давности заболевания, пишет 24 Канал со ссылкой на эксперта Сергея Коробкина.
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Перед назначением пенсии по инвалидности в Украине рассчитывается размер выплат, который лицо получило бы по возрасту по солидарной системе. Однако нюанс заключается в том, что пенсия по возрасту рассчитывается индивидуально.
Для этого следует знать:
- среднюю зарплату в стране за три года, предшествующих выходу на пенсию человек;
- коэффициент стажа;
- коэффициент зарплаты.
Однако все эти показатели, как отметил эксперт, полностью индивидуальны. В то же время размер пенсии по инвалидности III группы составляет 50% от выплаты, которую начислили бы по возрасту.
Важно! Однако она также пенсия не может быть ниже, чем прожиточный минимум, который по состоянию на сейчас составляет 2 361 гривну.
Что еще нужно знать?
Перерасчет пенсий должен касаться всех ее получателей, но есть важная особенность. Согласно словам Сергея Коробкина, если человек имеет инвалидность с детства, не может по физическим причинам работать и не приобрел никакого стажа, то ему вместо пенсии назначается госсоцпомощь по инвалидности. Она составляет 2361 гривну, и никак не изменила свой размер с 1 марта 2025 года.