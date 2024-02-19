Пенсия по инвалидности III группы: как на нее повлияет индексация

В марте пройдет очередная индексация пенсий в Украине. В связи с этим выплаты вырастут не только у пожилых людей, но и у лиц с инвалидностью.

Как индексация повлияет на пенсии по инвалидности ІІІ группы

1 марта 2024 года в Украине пройдет плановая индексация выплат. Пока не известен точный размер повышения, но предварительно говорят о 13%. Таким образом, правительство предполагает, что средняя пенсия в Украине вырастет до 6 тысяч гривен.

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Соответственно, выплаты, которые зависят от размера пенсий в Украине, тоже вырастут. К ним относятся и пенсии по инвалидности.

Поэтому выплаты лиц с III группой инвалидности следует высчитывать на основе следующих показателей:

люди с инвалидностью III группы – 50% от пенсии по возрасту;

люди с болезнями вследствие аварии на ЧАЭС или ликвидаторі – зарплата, полученная в зоне отчуждения в период с 1986 по 1990 годы, или пятикратная величина минималки на 1 января соответствующего года;

пострадавшие вследствие войны – 60% от суммы денежного обеспечения.

Как могут вырасти пенсии обычных украинцев

Прибавка для обычных пенсионеров может составить: