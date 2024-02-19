Пенсия по инвалидности III группы: как на нее повлияет индексация
19 февраля 2024, 08:02Читати новину українською
В марте пройдет очередная индексация пенсий в Украине. В связи с этим выплаты вырастут не только у пожилых людей, но и у лиц с инвалидностью.
Как индексация повлияет на пенсии по инвалидности ІІІ группы
1 марта 2024 года в Украине пройдет плановая индексация выплат. Пока не известен точный размер повышения, но предварительно говорят о 13%. Таким образом, правительство предполагает, что средняя пенсия в Украине вырастет до 6 тысяч гривен.
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Соответственно, выплаты, которые зависят от размера пенсий в Украине, тоже вырастут. К ним относятся и пенсии по инвалидности.
Поэтому выплаты лиц с III группой инвалидности следует высчитывать на основе следующих показателей:
- люди с инвалидностью III группы – 50% от пенсии по возрасту;
- люди с болезнями вследствие аварии на ЧАЭС или ликвидаторі – зарплата, полученная в зоне отчуждения в период с 1986 по 1990 годы, или пятикратная величина минималки на 1 января соответствующего года;
- пострадавшие вследствие войны – 60% от суммы денежного обеспечения.
Как могут вырасти пенсии обычных украинцев
Прибавка для обычных пенсионеров может составить:
- на 100 – 299 гривен – для тех, кто имеет значительную прибавку к расчетному размеру пенсии;
- на 300 – 399 гривен – для тех, кто получает до 3076 гривен;
- на 400 – 499 гривен – для тех, чей размер пенсии составляет от 3077 до 3846 гривен;
- на 500 – 599 гривен – для тех, чья пенсия от 3847 до 4615 гривен;
- на 600 – 699 гривен – для тех, чья пенсия составляет от 4616 до 5 378 гривен;
- на 700 – 799 гривен – для пенсионеров с выплатами от 5379 до 6153 гривен;
- на 800 – 899 гривен – если пенсия составляет от 6154 до 6923 гривен;
- на 900 – 999 гривен – если пенсионер получает от 6924 до 7692 гривен;
- на 1000 гривен – если пенсия украинца более 7693 гривен.