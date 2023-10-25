Пенсия для людей с инвалидностью: будут ли изменения в ноябре
25 октября 2023, 14:14Читати новину українською
Пенсия по инвалидности для украинцев в ноябре не изменится. На размер выплат в основном влияют обстоятельства обретения инвалидности и прежняя деятельность лица.
Как изменится выплата по инвалидности пенсионерам
Наибольшие выплаты по инвалидности получат лица с I группой, а наименьшие с III группой. Чтобы получить такую пенсию, нужно иметь страховой стаж от 1 до 15 лет.
Читайте также Получать пенсию и зарплату не получится: кому не будут платить сразу две выплаты
Лица с разными группами получают разные проценты от назначенной пенсии по возрасту. Ситуация такова:
- I группа – 100%;
- II группа – 90%;
- III группа – 50%
Минимальная сумма выплат такова:
- с инвалидностью I группы – 2300 гривен;
- с инвалидностью II и III групп – 2100 гривен, если граждане не работают;
- с инвалидностью II и III групп – 2093 гривен, если граждане работают.
Какие доплаты для людей с инвалидностью изменятся
В 2024 году изменятся следующие надбавки:
- лицу с инвалидностью с детства I группы, отнесенному к подгруппе А – 200% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность – 4 722 гривны;
- лицу с инвалидностью с детства I группы, отнесенному к подгруппе Б – 100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность – 2 361 гривна;
- одинокому лицу с инвалидностью с детства II или III группы, которая по заключению врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном постороннем уходе – 75% процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность – 1 770,75 гривны;
- на ребенка с инвалидностью в возрасте до 6 лет, отнесенного к подгруппе А – 200% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста – 5 163 гривны;
- на другого ребенка с инвалидностью до 6 лет – 50% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста – 1 281,5 гривны;
- на ребенка с инвалидностью в возрасте от 6 до 18 лет, отнесенного к подгруппе А – 200% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста – 6 392 гривны;
- на другого ребенка с инвалидностью в возрасте от 6 до 18 лет – 50% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста – 1598 гривен.