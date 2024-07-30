Как рассчитать размер пенсии по инвалидности и что для этого нужно

Пенсия по инвалидности назначается независимо от времени наступления инвалидности, а ее размер зависит от полученной группы инвалидности. Главным условием для назначения этого вида пенсии является наличие необходимого страхового стажа.

Как рассчитать пенсию по инвалидности

Если инвалидность наступила во время прохождения срочной военной службы, то пенсия по инвалидности назначается независимо от наличия страхового стажа.

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При этом, к страховому стажу для исчисления размера пенсии по возрасту, из которого исчисляется пенсия по инвалидности, добавляется период со дня установления инвалидности до достижения лицом пенсионного возраста.

Как посчитать пенсию по инвалидности:

Для лиц с I группой инвалидности размер пенсии составляет 100% от пенсии по возрасту. Для назначения пенсии необходимо иметь страховой стаж от 1 до 10 лет, в зависимости от возраста признания инвалидом.

Размер пенсии для лиц со II группой инвалидности составляет 90% от пенсии по возрасту, при условии наличия страхового стажа от 1 до 14 лет.

Лица с III группой инвалидности получают 50% пенсии по возрасту при наличии страхового стажа от 1 до 14 лет.

Неработающим инвалидам, которые имеют на содержании детей до 18 лет, к пенсии добавляется надбавка в размере 150 гривен на каждого ребенка.

Минимальные суммы пенсионных выплат по инвалидности в 2024 году:

I группа инвалидности – 2 760 гривен;

Неработающие инвалиды II и III групп – 2 520 гривен.

Работающие инвалиды II и III групп – 2 093 гривни.

Если человеку установили инвалидность после достижения пенсионного возраста (после 60 лет), он может выбрать, какие выплаты будет получать: по возрасту или по инвалидности.