Як розрахувати пенсію за інвалідністю

Якщо інвалідність настала під час проходження строкової військової служби, то пенсія по інвалідності призначається незалежно від наявності страхового стажу.

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При цьому, до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється пенсія по інвалідності, додається період з дня встановлення інвалідності до досягнення особою пенсійного віку.

Як порахувати пенсію за інвалідністю:

Для осіб з I групою інвалідності розмір пенсії становить 100% від пенсії за віком. Для призначення пенсії необхідно мати страховий стаж від 1 до 10 років, залежно від віку визнання інвалідом.

Розмір пенсії для осіб з II групою інвалідності становить 90% від пенсії за віком, за умови наявності страхового стажу від 1 до 14 років.

Особи з III групою інвалідності отримують 50% пенсії за віком за наявності страхового стажу від 1 до 14 років.

Важливо! Непрацюючим інвалідам, які мають на утриманні дітей до 18 років, до пенсії додається надбавка в розмірі 150 гривень на кожну дитину.

Мінімальні суми пенсійних виплат з інвалідності у 2024 році:

І група інвалідності – 2 760 гривень;

Непрацюючі інваліди II та III груп – 2 520 гривень.

Працюючі інваліди II та III груп – 2 093 гривні.

Зауважте! Якщо людині встановили інвалідність після досягнення пенсійного віку (після 60 років), вона може обрати, які виплати отримуватиме: за віком чи за інвалідністю.