Как рассчитать пенсию по инвалидности
Если инвалидность наступила во время прохождения срочной военной службы, то пенсия по инвалидности назначается независимо от наличия страхового стажа.
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При этом, к страховому стажу для исчисления размера пенсии по возрасту, из которого исчисляется пенсия по инвалидности, добавляется период со дня установления инвалидности до достижения лицом пенсионного возраста.
Как посчитать пенсию по инвалидности:
- Для лиц с I группой инвалидности размер пенсии составляет 100% от пенсии по возрасту. Для назначения пенсии необходимо иметь страховой стаж от 1 до 10 лет, в зависимости от возраста признания инвалидом.
- Размер пенсии для лиц со II группой инвалидности составляет 90% от пенсии по возрасту, при условии наличия страхового стажа от 1 до 14 лет.
- Лица с III группой инвалидности получают 50% пенсии по возрасту при наличии страхового стажа от 1 до 14 лет.
Минимальные суммы пенсионных выплат по инвалидности в 2024 году:
I группа инвалидности – 2 760 гривен;
Неработающие инвалиды II и III групп – 2 520 гривен.
- Работающие инвалиды II и III групп – 2 093 гривни.