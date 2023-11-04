Какую пенсию получают лица с инвалидностью II группы

Размер пенсий по инвалидности зависит от возрастных выплат, возраста и степени увечья особы. В частности, одним из главных обстоятельств является количество страхового стажа.

Вырастет ли пенсия по инвалидности в ноябре

Последняя индексация пенсий произошла в марте 2023 года. В этом году рост пенсионных выплат не предполагается. Однако с 1 января 2024 года произойдет увеличение прожиточного минимума и, соответственно, минимальной пенсии с 2 093 гривен до 2 361 гривны.

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От группы зависят выплаты:

лица с инвалидностью I группы получают 100% возрастной пенсии;

ІІ группа – 90%;

ІІІ группа – 50%

Минимальные выплаты, которые должны получать граждане с инвалидностью:

I группа – 2 300 гривен;

II и III группы, если лицо не работает – 2 100 гривен;

II и III группы, если лицо продолжает работать – 2 093 гривны.

Кто может получить пенсию по инвалидности

Выплата по инвалидности предоставляется гражданам, получившим определенные увечья. У человека обязательно должно быть от 1 до 15 лет страхового стажа.

Группу инвалидности определяет специальная комиссия, которая проверяет насколько трудоспособно лицо. В некоторых случаях экспертизу нужно проходить повторно.

Во время прохождения комиссии группа инвалидности может изменяться. Соответственно выплаты будут другими.