Какую пенсию получают лица с инвалидностью II группы
Источник:ПФУ
Размер пенсий по инвалидности зависит от возрастных выплат, возраста и степени увечья особы. В частности, одним из главных обстоятельств является количество страхового стажа.
Вырастет ли пенсия по инвалидности в ноябре
Последняя индексация пенсий произошла в марте 2023 года. В этом году рост пенсионных выплат не предполагается. Однако с 1 января 2024 года произойдет увеличение прожиточного минимума и, соответственно, минимальной пенсии с 2 093 гривен до 2 361 гривны.
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От группы зависят выплаты:
- лица с инвалидностью I группы получают 100% возрастной пенсии;
- ІІ группа – 90%;
- ІІІ группа – 50%
Минимальные выплаты, которые должны получать граждане с инвалидностью:
- I группа – 2 300 гривен;
- II и III группы, если лицо не работает – 2 100 гривен;
- II и III группы, если лицо продолжает работать – 2 093 гривны.
Кто может получить пенсию по инвалидности
Выплата по инвалидности предоставляется гражданам, получившим определенные увечья. У человека обязательно должно быть от 1 до 15 лет страхового стажа.
Группу инвалидности определяет специальная комиссия, которая проверяет насколько трудоспособно лицо. В некоторых случаях экспертизу нужно проходить повторно.Обратите внимание! Во время прохождения комиссии группа инвалидности может изменяться. Соответственно выплаты будут другими.