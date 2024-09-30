Может ли быть пенсия по инвалидности выгоднее возрастной

Некоторые украинцы имеют право на одновременное получение пенсий разного вида. Однако согласно действующему законодательству, такие граждане могут иметь только одну из этих выплат.

Больше ли пенсия по инвалидности за возрастную

Выплата по инвалидности определяется индивидуально. На размер такой пенсии влияют, стаж, возраст и группа, которую назначили лицу, сообщает ПФУ.

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Соотношение выплат по инвалидности сейчас такое:

граждане с инвалидностью I группы должны получать 100% пенсии по возрасту;

с инвалидностью II группы – 90%;

с инвалидностью III группы – 50%.

Напомним! При расчетах пенсии по инвалидности, выплату по возрасту определяют не только учитывая количество приобретенного стажа. Также засчитывается дополнительный стаж, что является периодом с момента, когда наступила инвалидность и до того пока гражданин достигнет возраста 60 лет.

Соответственно, лица с I и II группой могут получать большую пенсию по инвалидности чем по возрасту. А вот тем, кто имеет III группу стоит обратить внимание на возрастную выплату.

Обратите внимание! Гражданин может самостоятельно выбирать вид пенсии, которую он хочет получать.