Увеличится ли в августе пенсия для людей с II группой инвалидности

Пенсия для лиц с инвалидностью определяется индивидуально. Она рассчитывается с учетом нескольких факторов. В частности, принимается во внимание группа инвалидности.

От чего зависит пенсия для лиц с II группой инвалидности?

Пенсия по инвалидности зависит от возрастной, сообщает ПФУ. Выплата по возрасту в данном случае рассчитывается не только на основе накопленного стажа.

К страховому стажу для расчета размера пенсии по возрасту, на основе которого рассчитывается размер пенсии по инвалидности, помимо накопленного страхового стажа зачисляется период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет,

– сообщает Пенсионный фонд.

В настоящее время соотношение возрастной выплаты к пенсии по инвалидности зависит от группы:

лица с инвалидностью I группы могут получить – 100% пенсии по возрасту;

граждане с инвалидностью II группы – 90 % пенсии по возрасту;

с инвалидностью III группы – 50%.

К слову, на размер пенсии по инвалидности влияют обстоятельства ее получения. Например, если этот статус имеет военнослужащий, его выплата будет зависеть от суммы обеспечения. Также в этом случае важно, как именно военный получил инвалидность.

Если военнослужащий получил инвалидность II группы в результате войны, он имеет право на 80% от суммы военного обеспечения. Если же это другие причины, связанные со службой – 60%.