Пенсия по инвалидности: кто имеет право на льготные выплаты
Источник:Минсоцполитики
Украинское законодательство предусматривает предоставление пенсий по инвалидности людям, которые вследствие травм или заболеваний не могут вести нормированный образ жизни. Их размер зависит от ряда факторов, в том числе и группы.
Кому предоставляется пенсия по инвалидности
Согласно действующему законодательству, инвалидность назначается из-за заболевания или приобретенных увечий. Пенсионные выплаты предоставляются в случае, когда человек частично или полностью утратил трудоспособность.
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Группа инвалидности определяется в соответствии со степенью утраты трудоспособности. Экспертизу проводят органы медико-социальной экспертизы.Обратите внимание! Пенсия по инвалидности без учета в какой момент наступила инвалидность: в период работы или после прекращения деятельности.
Чтобы вам начислили пенсию со дня инвалидности, необходимо подать документы в течение 3 месяцев после получения увечья.
Для назначения выплат необходимо иметь страховой стаж. Начисления в зависимости от возраста для I группы производятся так:
- до 25 лет – 1 год;
- от 26 до 28 лет включительно – 2 года;
- от 29 до 31 года включительно – 3 года;
- от 32 до 34 лет включительно – 4 года;
- от 35 до 37 лет включительно – 5 лет;
- от 38 до 40 лет включительно – 6 лет;
- от 41 до 43 лет включительно – 7 лет;
- от 44 до 48 лет включительно – 8 лет;
- от 49 до 53 лет включительно – 9 лет;
- от 54 до 59 лет включительно – 10 лет.
Для назначения выплат ІІ и ІІІ группы необходимо иметь от 1 до 14 лет стажа. Его начисление происходит следующим образом:
- до 23 лет – 1 год;
- от 24 до 26 лет включительно – 2 года;
- от 27 до 28 лет включительно – 3 года;
- от 29 до 31 года включительно – 4 года;
- от 32 до 33 лет включительно – 5 лет;
- от 34 до 35 лет включительно – 6 лет;
- от 36 до 37 лет включительно – 7 лет;
- от 38 до 39 лет включительно – 8 лет;
- от 40 до 42 лет включительно – 9 лет;
- от 43 до 45 лет включительно – 10 лет;
- от 46 до 48 лет включительно – 11 лет;
- от 49 до 51 лет включительно – 12 лет;
- от 52 до 55 лет включительно – 13 лет;
- от 56 до 59 лет включительно – 14 лет.
Размер пенсии по инвалидности в Украине сейчас
В зависимости от группы пенсия по инвалидности назначается в следующих размерах:
- I группа – 100% пенсии по возрасту;
- ІІ группа – 90%;
- ІІІ группа – 50%.
Некоторым лицам назначается повторная медицинская экспертиза. То есть, гражданин должен подтвердить свою группу через определенный период. Если классификация увечья меняется, новый размер выплат начисляется с 1 числа следующего месяца.Заметьте! Если лицо не появляется в органы медико-социальной экспертизы в назначенное время, его выплаты приостанавливаются.