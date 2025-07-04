Кто может получать пенсию по инвалидности даже без стажа

В Украине люди, которые получили инвалидность, имеют право на пенсию при наличии страхового стажа. Впрочем, есть случаи, когда назначаются выплаты даже без стажа.

Как начисляют пенсию по инвалидности

Пенсии по инвалидности назначают украинцам, которые имеют подтвержденную группу инвалидности. От нее зависит размер пенсионных выплат, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Размер пенсии по инвалидности рассчитывают в процентах от пенсии по возрасту:

для 1 группы инвалидности – 100% от пенсии по возрасту;

для 2 группы инвалидности – 90% от пенсии по возрасту;

для 3 группы инвалидности – 50% от пенсии по возрасту.

Однако, чтобы получить пенсию, человек должен иметь минимальный размер страхового стажа:

для 1 группы инвалидности – от 1 до 10 лет;

для 2 и 3 группы – от 1 до 14 лет.

Важно! Размер необходимого стажа определяется в зависимости от возраста, когда человек приобрел инвалидность. Если инвалидность установили после достижения пенсионного возраста, тогда для получения пенсии человеку необходимо иметь не менее 15 лет стажа.

Кто может получить пенсию без стажа

Однако в некоторых случаях пенсию назначают, даже если человек не имеет необходимого страхового стажа. Такие выплаты предусмотрены:

для граждан, которые получили инвалидность во время срочной военной службы;

украинцам, которые получили инвалидность во время Революции Достоинства и обратились за медицинской помощью до 30 апреля 2014 года.

Для этих категорий назначение пенсии происходит автоматически, независимо от наличия стажа.

Стоит знать! В других случаях человек с инвалидностью без достаточного стажа имеет право обратиться в органы социальной защиты, чтобы получать денежную помощь от государства. Ему назначат социальную пенсию.