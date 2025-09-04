Украинцы с инвалидностью могут получать пенсию от государства, но для этого необходимо иметь минимальный размер стажа. Впрочем, есть случаи, когда выплаты начисляют даже без стажа.

Как назначают пенсию по инвалидности?

Пенсия по инвалидности в Украине назначается в соответствии с группой инвалидности, подтвержденной выводами медико-санитарной экспертизы, сообщает 24 канал со ссылкой на ПФУ.

Размер выплат рассчитывается в процентах от пенсии по возрасту:

для лиц с инвалидностью I группы – 100%;

для лиц с инвалидностью II группы – 90%;

для лиц с инвалидностью III группы – 50%.

Однако, чтобы получить пенсию по инвалидности, человек должен иметь страховой стаж в размере от 1 до 15 лет.

для І и ІІ группы инвалидности – от 1 до 10 лет;

для III группы инвалидности – от 1 до 14 лет.

Продолжительность необходимого стажа зависит от возраста лица на момент установления инвалидности.

Украинцы, которые получили инвалидность после выхода на пенсию, имеют право на выплаты по инвалидности при наличии 15 лет стажа.

Важно! В страховой стаж для расчета пенсии по возрасту, с которой исчисляется размер пенсии по инвалидности, учитывают период с момента приобретения человеком статуса инвалида до достижения 60 лет.

Кто имеет право на пенсию без стажа?

Однако даже при отсутствии необходимого размера страхового стажа некоторым украинцам все равно назначают пенсию по инвалидности. Речь идет по такие категории:

лица, которые получили инвалидность на военной службе;

украинцы с инвалидностью, полученной в результате участия в Революции Достоинства с 21 ноября 2013 года до 21 февраля 2014 года, если они обратились за медицинской помощью до 30 апреля 2014 года.

В таких случаях пенсия по инвалидности назначается без учета стажа.

Стоит знать! В других случаях людям с инвалидностью без стажа стоит обратиться в органы социальной защиты населения. Им должны назначить социальную пенсию.

Пенсии по инвалидности в Украине: что известно?