Пенсия по инвалидности III группы: при каких обстоятельствах пенсионер может получить выплату
Назначение пенсии по инвалидности зависит от решения специальной комиссии. При этом, пенсия по инвалидности III группы высчитывается на основе возраста лица и обстоятельств, которые могли привести к инвалидности.
Когда назначают пенсии по инвалидности III группы
В Минсоцполитики сообщают, что право на пенсию в связи с инвалидностью имеют те лица, утратившие полную или частичную трудоспособность вследствие общего заболевания. В частности, получили увечье, не связанное с работой.
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При этом, пенсия по инвалидности назначается следующим образом:
- Группу лица определяет специальная комиссия. Она не только проводит осмотр, а и назначает повторную экспертизу для подтверждения статуса или изменения группы.
- Чтобы пенсия по инвалидности была назначена со дня установления инвалидности, заявление на ее назначение следует подать в управление Пенсионного фонда не позднее трех месяцев со дня установления инвалидности.
- Если выплата пенсии лицу с инвалидностью была прекращена в связи с восстановлением здоровья или если оно не получало пенсии вследствие неявки на повторный осмотр без уважительных причин, то при следующего признания его лицом с инвалидностью выплата ранее назначенной пенсии возобновляется со дня установления инвалидности.
Какие размеры выплат для III группы
Размеры выплат по инвалидности III группы:
- люди с инвалидностью III группы – это 50% от пенсии по возрасту;
- люди с болезнями вследствие аварии на ЧАЭС или ликвидаторы – зарплата, полученная в зоне отчуждения в период с 1986 по 1990 годы, или же пятикратная величина минималки на 1 января соответствующего года;
- пострадавшие в результате войны – это 60% от суммы денежного обеспечения.
Поэтому, размер выплат по инвалидности в этом году выросли. Ведь в соответствии с проектом госбюджета на 2024 год, прожиточный минимум в Украине, к которому привязаны соцвыплаты, вырос – с 2 589 гривен до 2 920 гривен.
Сейчас минимальные суммы, которые государство выплачивает по инвалидности, не могут составлять меньше, чем:
- для I группы – 2 760 гривен;
- II и III группа, при условии, что лицо не работает – 2 520 гривен;
- для лиц с инвалидностью II или III группы, работающих – 2 093 гривен.