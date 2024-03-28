Пенсия по инвалидности III группы: при каких обстоятельствах пенсионер может получить выплату

Назначение пенсии по инвалидности зависит от решения специальной комиссии. При этом, пенсия по инвалидности III группы высчитывается на основе возраста лица и обстоятельств, которые могли привести к инвалидности.

Когда назначают пенсии по инвалидности III группы

В Минсоцполитики сообщают, что право на пенсию в связи с инвалидностью имеют те лица, утратившие полную или частичную трудоспособность вследствие общего заболевания. В частности, получили увечье, не связанное с работой.

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При этом, пенсия по инвалидности назначается следующим образом:



Группу лица определяет специальная комиссия . Она не только проводит осмотр, а и назначает повторную экспертизу для подтверждения статуса или изменения группы.

. Она не только проводит осмотр, а и назначает повторную экспертизу для подтверждения статуса или изменения группы. Чтобы пенсия по инвалидности была назначена со дня установления инвалидности, заявление на ее назначение следует подать в управление Пенсионного фонда не позднее трех месяцев со дня установления инвалидности.

Если выплата пенсии лицу с инвалидностью была прекращена в связи с восстановлением здоровья или если оно не получало пенсии вследствие неявки на повторный осмотр без уважительных причин, то при следующего признания его лицом с инвалидностью выплата ранее назначенной пенсии возобновляется со дня установления инвалидности.

Какие размеры выплат для III группы

Размеры выплат по инвалидности III группы:

люди с инвалидностью III группы – это 50% от пенсии по возрасту;

люди с болезнями вследствие аварии на ЧАЭС или ликвидаторы – зарплата, полученная в зоне отчуждения в период с 1986 по 1990 годы, или же пятикратная величина минималки на 1 января соответствующего года;

пострадавшие в результате войны – это 60% от суммы денежного обеспечения.

Поэтому, размер выплат по инвалидности в этом году выросли. Ведь в соответствии с проектом госбюджета на 2024 год, прожиточный минимум в Украине, к которому привязаны соцвыплаты, вырос – с 2 589 гривен до 2 920 гривен.

Сейчас минимальные суммы, которые государство выплачивает по инвалидности, не могут составлять меньше, чем:

для I группы – 2 760 гривен;

II и III группа, при условии, что лицо не работает – 2 520 гривен;

для лиц с инвалидностью II или III группы, работающих – 2 093 гривен.

Кроме того, к пенсии в связи с инвалидностью устанавливаются еще и надбавки, повышение, дополнительные пенсии, пенсия за особые заслуги перед Украиной в случае, если лицо с инвалидностью имеет на них право.