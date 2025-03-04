Можно ли получить пенсию по инвалидности без стажа

В Украине различают три группы инвалидности, которые определяются в зависимости от уровня утраты трудоспособности. Для назначения пенсии по инвалидности необходимо иметь страховой стаж, который варьируется от 1 до 15 лет.

Возможна ли пенсия по инвалидности без стажа

Пенсия по инвалидности назначается в Украине только при условии наличия подтвержденной потери трудоспособности и необходимого страхового стажа, передает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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В Украине размер пенсии для лиц с инвалидностью зависит от группы и составляет определенный процент от пенсии по возрасту:

I группа – 100% от пенсии по возрасту.

II группа – 90% от пенсии по возрасту.

III группа – 50% от пенсии по возрасту.

Минимальный страховой стаж для назначения пенсии

Размер необходимого стажа зависит от возраста лица с инвалидностью.

Для I группы:

До 25 лет – 1 год.

От 54 до 59 лет – 10 лет.

Для II и III групп:

До 23 лет – 1 год.

От 36 до 37 лет – 7 лет.

От 56 до 59 лет – 14 лет.

Чем старше человек, тем больше стажа нужно для получения пенсии по инвалидности.

Исключения для назначения пенсии по инвалидности

Есть несколько случаев, когда пенсия по инвалидности может быть назначена без обязательного страхового стажа.

Военная служба:

Если человек получил инвалидность во время прохождения срочной военной службы, пенсия назначается независимо от количества лет страхового стажа.

Лица с инвалидностью II и III группы после пенсионного возраста:

Неработающие лица с инвалидностью II группы, которые получили этот статус после достижения пенсионного возраста, а также лица с III группой могут выбрать между пенсией по инвалидности и пенсией по возрасту.

Для этого необходимо иметь страховой стаж:

35 лет для мужчин.

30 лет для женщин.

Обратите внимание! Если необходимого стажа нет, можно обратиться в органы социальной защиты для оформления социальной пенсии.