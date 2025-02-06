От чего зависит пенсия по инвалидности и какой ее минимальный размер
В Украине люди с инвалидностью имеют право на государственные выплаты, размер которых зависит от нескольких факторов. В частности, на сумму выплат влияет стаж человека, а также степень инвалидности.
Пенсии по инвалидности в зависимости от работы
Сейчас минимальная пенсия для лиц с инвалидностью I группы составляет 2 980 гривен, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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При этом:
- пенсия для лиц с инвалидностью II и III группы (неработающие) – 2 520 гривен;
- пенсия для лиц с инвалидностью II и III группы (работающие) – 2 093 гривны.
Военная пенсия по инвалидности
Выплаты для украинских военных с инвалидностью зависят от таких факторов, как обстоятельства получения болезни, группа инвалидности и продолжает ли человек службу.
Если инвалидность возникла из-за травм, полученных во время оборонительных действий по защите государства, то пенсия составит 100%, 80% и 60% от денежного обеспечения для I, II и III группы.
Заметьте! Если инвалидность не связана с выполнением военных обязанностей, то проценты уменьшаются до 70%, 60% и 40% (пенсия по инвалидности III группы).