От чего зависит пенсия по инвалидности и какой ее минимальный размер

В Украине люди с инвалидностью имеют право на государственные выплаты, размер которых зависит от нескольких факторов. В частности, на сумму выплат влияет стаж человека, а также степень инвалидности.

Пенсии по инвалидности в зависимости от работы

Сейчас минимальная пенсия для лиц с инвалидностью I группы составляет 2 980 гривен, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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При этом:

пенсия для лиц с инвалидностью II и III группы (неработающие) – 2 520 гривен;

пенсия для лиц с инвалидностью II и III группы (работающие) – 2 093 гривны.

Военная пенсия по инвалидности

Выплаты для украинских военных с инвалидностью зависят от таких факторов, как обстоятельства получения болезни, группа инвалидности и продолжает ли человек службу.

Если инвалидность возникла из-за травм, полученных во время оборонительных действий по защите государства, то пенсия составит 100%, 80% и 60% от денежного обеспечения для I, II и III группы.

Заметьте! Если инвалидность не связана с выполнением военных обязанностей, то проценты уменьшаются до 70%, 60% и 40% (пенсия по инвалидности III группы).