ПФУ может приостановить выплаты тысячам мужчин: какое условие стало обязательным

Государство кардинально меняет подход к социальной поддержке граждан, вводя жесткий контроль за выплатами. Для части получателей такие нововведения приведут к внезапной блокировке банковских карт.

Кого из украинцев заставят заново доказывать право на деньги

Получение статуса лица с инвалидностью больше не гарантирует пожизненных выплат от государства. Как предупреждают в Пенсионном фонде Украины, мужчинам в возрасте от 25 до 60 лет со второй и третьей группами инвалидности придется обязательно пройти повторный медицинский осмотр.

Если проигнорировать это требование в установленные сроки, ПФУ автоматически приостановит начисление средств на банковскую карту, что о нем пишет Минздрав.

Как будет работать новая система и есть ли исключения

Теперь государство оценивает не просто сухой медицинский диагноз, а реальный уровень повседневного функционирования человека. Специалисты будут проверять, насколько состояние здоровья влияет на трудоспособность и способность самостоятельно обслуживать себя.

Однако правительство предусмотрело определенные меры предосторожности на время военного положения:

если гражданин объективно не может пройти повторное обследование по уважительным причинам, выплату пенсии продолжают до момента фактического проведения оценки. Этот своеобразный иммунитет будет действовать не менее шести месяцев после окончания войны.

Что делать для разблокировки счета

Потеря пенсии из-за непройденного осмотра не является окончательным приговором для семейного бюджета. Чтобы вернуть свои деньги, человеку придется заново пройти всю процедуру оценки и подать обновленный пакет медицинских документов.

Решение о восстановлении пенсии принимается после выяснения всех обстоятельств и подтверждения права на пособие,

– отмечают в Пенсионном фонде.

Однако стоит готовиться к тому, что процесс может существенно затянуться из-за огромной нагрузки на комиссии.

Что еще может лишить пенсии

Непрохождение медкомиссии – не единственная причина потери финансовой поддержки. Пенсионеры, находящиеся за границей или на временно оккупированных территориях, обязаны до 31 декабря пройти физическую идентификацию.

Кроме того, если вы не снимаете наличные и не расплачиваетесь пенсионной картой в течение шести месяцев подряд, банк считает счет неактивным. Чтобы избежать блокировки со стороны ПФУ, достаточно хотя бы раз в месяц оплачивать коммунальные услуги или покупать продукты картой.

Что известно о масштабной реформе системы инвалидности

Напомним, что в конце 2024 года в Украине было принято решение о ликвидацию устаревших экспертных комиссий (МСЭК)) и внедрении новой цифровой системы оценки.

Кабинет Министров обновил порядок оценки повседневного функционирования, чтобы устранить разрыв в начислении государственных выплат при пересмотре.