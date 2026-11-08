ПФУ може призупинити виплати тисячам чоловіків: яка умова стала обов'язковою

Кого з українців змусять заново доводити право на гроші

Отримання статусу особи з інвалідністю більше не гарантує довічних нарахувань від держави. Як попереджають у Пенсійному фонді України, чоловікам віком від 25 до 60 років із другою та третьою групами доведеться обов'язково пройти повторний медичний огляд.

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Якщо проігнорувати цю вимогу у визначені строки, ПФУ автоматично призупинить нарахування коштів на банківську картку, про що пише МОЗ.

Як працюватиме нова система та чи є винятки

Тепер держава оцінює не просто сухий медичний діагноз, а реальний рівень повсякденного функціонування людини. Фахівці перевірятимуть, наскільки стан здоров'я впливає на працездатність та здатність самостійно себе обслуговувати.

Проте уряд передбачив певні запобіжники на час воєнного стану:

Якщо громадянин об'єктивно не може пройти повторний огляд з поважних причин, виплату пенсії продовжують до моменту фактичного проведення оцінювання. Цей своєрідний імунітет діятиме щонайменше шість місяців після завершення війни.

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Що робити для розблокування рахунку

Втрата пенсії через непройдений огляд не є остаточним вироком для родинного бюджету. Щоб повернути свої гроші, людині доведеться заново пройти всю процедуру оцінювання та подати оновлений пакет медичних документів.

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Рішення про відновлення пенсії ухвалюється після з'ясування всіх обставин та підтвердження права на допомогу– зауважують у Пенсійному фонді.

Однак варто готуватися до того, що процес може суттєво затягнутися через шалене навантаження на комісії.

Які ще вимоги можуть залишити без пенсії

Непроходження медкомісії – не єдина причина втрати фінансової підтримки. Пенсіонери, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, зобов'язані до 31 грудня пройти фізичну ідентифікацію.

Крім того, якщо ви не знімаєте готівку та не розраховуєтесь пенсійною карткою протягом шести місяців поспіль, банк розцінює рахунок як неактивний. Щоб уникнути блокування від ПФУ, достатньо хоча б раз на місяць оплачувати комуналку чи купувати продукти карткою.

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Що відомо про масштабну реформу системи інвалідності

Нагадаємо, що наприкінці 2024 року в Україні ухвалили рішення про ліквідацію застарілих експертних комісій (МСЕК) та впровадження нової цифрової системи оцінювання.

Кабінет Міністрів оновив порядок оцінювання повсякденного функціонування, щоб ліквідувати розрив у нарахуванні державних виплат під час переогляду.